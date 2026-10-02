Орловская команда победила на экологическом форуме

Фото: администрация Орла

Команда Орловской области стала победителем IV Всероссийского детского экологического форума в номинации «Лучший цифровой проект в экологии», сообщили в администрации Орла. Форум проходил с 28 по 30 сентября в Магнитогорске.

Орловцы представили проект «Цифровая тропа „Орловское полесье“» — интерактивную систему для экологических маршрутов национального парка. Она объединит GPS-карту, QR-коды с видеорассказами школьников и виртуальный 3D-тур.

В состав делегации вошли педагоги дополнительного образования Валентина Аношина и Елена Прасолова, а также обучающиеся объединений «Юный овощевод», «Юный зоолог» и «Лесное дело». Проект поможет сделать природные маршруты парка доступнее и вовлечь школьников в создание современного экологического контента.