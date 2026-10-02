Орловцам покажут археологические находки последних лет

Фото: Орловский краеведческий музей

В Орловском краеведческом музее 6 октября откроется выставка «Земля Орловская: сквозь глубину веков», сообщили в учреждении. Экспозиция приурочена к 460-летию Орла и пятилетию изучения поля Судбищенской битвы.

Выставку сформировали на основе предметов из фондов музея и находок, обнаруженных при археологических исследованиях на городище Лужки Кромского района в 2026 году.

Основная цель – познакомить всех желающих с результатами работ отечественных исследователей в области раннеславянской истории и археологии. Находки предоставлены Орловским отрядом экспедиции Института археологии РАН под руководством кандидата исторических наук Олега Радюша.