В Орловской области водителя «КИА» госпитализировали после ДТП

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 1 октября 53-летний водитель «Kia Spectra» ехал по трассе «Ливны-Евланово-Долгое» со стороны поселка Долгое в сторону города Ливны. Около полпервого ночи на 41 километре водитель не справился с управлением и перевернулся в кювете.

В аварии пострадал водитель иномарки. Мужчину с травмами госпитализировали в Ливенскую центральную районную больницу.

Всего за прошедшие cутки на Орловщине было зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадал один человек.