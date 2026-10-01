В Орле открылась обновленная библиотека Еремина

Фото: администрация Орла

В Орле открылась обновленная модельная библиотека имени В.Г. Еремина, сообщили в администрации Орла. Она стала шестой в городе: три библиотеки модернизировали по нацпроекту «Культура», еще две – по нацпроекту «Семья». В торжественном открытии участвовали представители власти, участники СВО, партнеры учреждения и читатели.

Пространство библиотеки полностью переосмыслили. Теперь это не только место для чтения, но и современный центр социальной активности с концептом «ВМесте». Здесь созданы условия для общения, получения знаний, реализации идей и проведения мероприятий.

Отдельное направление работы – патриотическое воспитание молодежи. В библиотеке создан интерактивный музей СВО с мультимедийным оборудованием. Заместитель мэра Орла Игорь Печерский отметил, что такие проекты позволяют создавать современные общественные пространства, сохраняя главную миссию библиотеки – быть местом встречи с книгой и друг с другом.