Орловцам предложили более 400 рабочих мест на ярмарках

Фото: Кадровый центр Орловской области

В сентябре ярмарки вакансий в кадровых центрах Орловской области посетили около 450 человек, сообщили в Кадровом центре Орловской области. Соискателям предложили более 400 разнообразных рабочих мест – от инженера и агронома до электрика и водителя. География ярмарок охватила семь районов.

Самая масштабная прошла в Орле: 16 работодателей представили 65 вакансий, площадку посетили почти 300 человек. Среди них - 18 граждан с инвалидностью, 28 соискателей предпенсионного и пенсионного возраста, а также 4 участника СВО. В Мценском районе шесть работодателей предложили 32 вакансии, 13 соискателей получили предложения о трудоустройстве.

В Верховском районе особый интерес вызвали вакансии силовых структур. В Должанском и Новодеревеньковском районах искали методиста, агронома, инженера и других специалистов. В Свердловском и Хотынецком районах предлагали работу тракториста, врача-стоматолога, бухгалтера и полицейского. Совместная с фондом «Защитники Отечества» ярмарка для ветеранов СВО собрала девять организаций с порядка 50 вакансиями.