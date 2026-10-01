Орловский преподаватель получил премию Минкультуры

Фото: пресс-служба Министерства образования Нижегородской области

Преподаватель Орловской детской хоровой школы Андрей Журин вошел в число победителей Всероссийского конкурса Министерства культуры на присуждение премий лучшим преподавателям, сообщили в правительстве региона. Он возглавляет Образцовый коллектив «Духовой оркестр «Прометей».

Премии для преподавателей-музыкантов учреждены указом президента в 2022 году. Ежегодно вручаются 100 премий по 500 тысяч рублей лучшим преподавателям детских школ искусств, 25 премий по миллиону – педагогам училищ и 25 премий по миллиону – преподавателям вузов.

В 2026 году в конкурсную комиссию поступило 614 заявок из 78 регионов. К конкурсу допустили 514 преподавателей. Комиссия оценивала наличие авторских методик, результаты учеников и опыт участия в творческих мероприятиях.