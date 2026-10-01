Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика1 октября 2026 8:51

В Орловской области сбили 20 БПЛА

Два десятка беспилотников уничтожено на Орловщине за ночь
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловской области дежурные средства противовоздушной обороны России за ночь перехватили и уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Глава региона уточнил, что при ночной атаке никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий продолжают работу сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего над страной, по данным Минобороны, перехвачено и уничтожено за ночь 330 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники уничтожали в 13 регионах России, а также над акваторией Черного моря.