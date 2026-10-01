В Орловской области благоустроили двор за два миллиона рублей

Фото Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Свердловском районе завершено благоустройство дворовой территории по адресу: поселок Змиевка, улица Жадова, дом 3, сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области. На эти цели направили около 2 миллионов рублей.

Выполнены работы по освещению двора, установке малых архитектурных форм, приведению территории и проезда к ней в нормативное состояние. Произведено асфальтирование дворовой территории и подъезда.

Благоустройство выполнено с учетом необходимой физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Работы приняты комиссией.