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НовостиОбщество1 октября 2026 7:56

В Орловской области благоустроили двор за два миллиона рублей

В Змиевке обновили территорию на улице Жадова
Елена Зябкина
Фото Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Фото Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Свердловском районе завершено благоустройство дворовой территории по адресу: поселок Змиевка, улица Жадова, дом 3, сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области. На эти цели направили около 2 миллионов рублей.

Выполнены работы по освещению двора, установке малых архитектурных форм, приведению территории и проезда к ней в нормативное состояние. Произведено асфальтирование дворовой территории и подъезда.

Благоустройство выполнено с учетом необходимой физической, пространственной и информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Работы приняты комиссией.