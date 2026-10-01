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НовостиОбщество1 октября 2026 7:24

Орловским пенсионерам устроили праздник красоты

Орловские парикмахеры бесплатно подстригли пожилых людей
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В преддверии Международного дня пожилых людей городское управление соцподдержки организовало акцию «Красота в подарок», сообщили в администрации Орла. Мероприятие провели совместно с центром занятости. Профессиональные парикмахеры бесплатно сделали стрижки девяти пожилым орловцам.

Особое внимание уделили тем, кому сложно самостоятельно выйти из дома. Для двух маломобильных участников специалисты приехали на дом и провели стрижки там.

Акция приурочена к празднику, который напоминает о важности достойной жизни людей старшего поколения, их правах и социальной поддержке. В управлении отметили, что забота о пожилых орловцах остается одним из приоритетов.