В Орловской области обсудили профилактику наркомании

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В региональной администрации прошло заседание антинаркотической комиссии Орловской области, сообщили в правительстве. Его провел заместитель губернатора по региональной безопасности Юрий Савенков. В заседании участвовали члены правительства, представители органов власти, силовых структур и таможенной службы.

В регионе реализуются комплексные меры противодействия наркомании в рамках программы «Молодежь Орловщины». В 2025 году на это выделили 1,5 миллиона рублей, в 2026-м — 1,3 миллиона.

В образовательных организациях прошли Дни профилактики с тренингами, семинарами и лекциями для студентов, родителей и педагогов. В 2025 году в них участвовали более 600 человек, в 2026-м охват вырос до 750. Ежегодно в Детском парке Орла проводится Фестиваль здорового досуга, а антинаркотическая акция «Автобус в будущее» охватила Мценск, Нарышкино, Ливны, Знаменский и Глазуновский районы. В загородных лагерях проходит акция «Даже не пробуй!», охватившая 1880 человек.

На заседании также обсудили реабилитацию наркопотребителей, помощь их семьям и работу с осужденными, больными наркоманией.