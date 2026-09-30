В Орловской области обустроили новую зону отдыха почти за 2,5 миллиона рублей

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Колпнянском районе завершено благоустройство общественной территории, сообщили в правительстве Орловской области. Работы проводились в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На благоустройство направили более 2,3 миллиона рублей.

Подрядчик расчистил площадь от кустарника и мелколесья, уложил тротуарную плитку, посеял газонную траву, посадил деревья, декоративные кустарники и многолетние цветы. Установлены скамейки и урны, обустроен пластиковый водоотводный лоток.

В ближайшей перспективе на этой территории планируют установить декоративные архитектурные формы, пешеходный мостик и создать фотозону. Приемка территории прошла успешно.