Орловский наставник представила регион на Фестивале Вожатых

Фото: администрация Орла

Советник директора по воспитанию школы № 35 имени А.Г. Перелыгина Оксана Духина представила Орел на Фестивале Вожатых Первых, сообщили в учебном заведении. Мероприятие проходило с 23 по 25 сентября на базе детского центра «Лазурный» в Нижегородской области.

Фестиваль объединил более 450 участников из разных регионов России, а также Южной Осетии и Абхазии. В программе были образовательные встречи, тренинги, мастер-классы и командные форматы, посвященные вожатской деятельности и работе с детьми.

Для Оксаны Духиной участие стало возможностью познакомиться с новыми подходами к работе с детьми и подростками, обменяться опытом с коллегами и привезти новые идеи в школу. Полученные практики наставники смогут применять в дальнейшей работе со школьниками.