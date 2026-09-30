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НовостиЗдоровье30 сентября 2026 12:19

Более 44 тысяч орловцев привились от гриппа

В орловских поликлиниках доступны обновленные вакцины
Елена Зябкина
Фото: сайт правительства Орловской области

Фото: сайт правительства Орловской области

Свыше 44 тысяч жителей Орловской области уже сделали прививку от гриппа. В орловских поликлиниках доступны несколько видов вакцин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Среди препаратов – «Флю-М» и «Совигрипп» с обновленным составом на этот сезон. Вакцины защищают от штаммов, которые циркулируют именно сейчас.

Иммунизация особенно показана лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений. Иммунитет развивается в среднем через две недели после вакцинации и сохраняется до 12 месяцев.