В орловских школах создают «Особые классы» для детей с РАС

Фото: администрация Орла

В четырех школах Орла появились специальные условия для обучения детей с расстройствами аутистического спектра, сообщили в администрации Орла. Оборудование устанавливают в школах № 12, № 36, лицеях № 18 и № 32 в рамках проекта «Особый класс – обычная школа».

Проект инициировал благотворительный фонд при поддержке Фонда президентских грантов. В классах устанавливают сенсорные уголки, интерактивное оборудование и специализированную мебель. Такие зоны помогают организовать пространство с учетом индивидуальных потребностей детей, в том числе для отдыха и снижения эмоционального напряжения.

Директор фонда Раиса Грабарь отметила, что инклюзия – это не только пандусы и специальные парты, а создание среды, где каждый ребенок чувствует себя принятым. Опыт этих школ планируют масштабировать на другие образовательные площадки региона.