Отопительный сезон в Орловской области начнется с 1 октября

Фото: Елена Зябкина Фото: Елена Зябкина.

Губернатор Андрей Клычков поручил поэтапно начать отопительный сезон на Орловщине с 1 октября. По закону отопление включают после пяти дней со среднесуточной температурой ниже 8 градусов, но при этом учитывают мониторинг температурных режимов в социальных объектах.

С учетом прогнозов Гидрометцентра главам муниципалитетов рекомендовано принять решение о старте отопительного сезона с 1 октября. Сначала тепло подадут в социальные учреждения, затем – в многоквартирные дома.

После принятия распоряжений запуск тепла управляющими и теплоснабжающими организациями производится в течение пяти рабочих дней. Губернатор подчеркнул, что начало отопительного сезона остается на контроле.