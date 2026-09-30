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НовостиОбщество30 сентября 2026 9:46

Отопительный сезон в Орловской области начнется с 1 октября

Орловцам дадут тепло поэтапно, начиная с соцучреждений
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина.

Губернатор Андрей Клычков поручил поэтапно начать отопительный сезон на Орловщине с 1 октября. По закону отопление включают после пяти дней со среднесуточной температурой ниже 8 градусов, но при этом учитывают мониторинг температурных режимов в социальных объектах.

С учетом прогнозов Гидрометцентра главам муниципалитетов рекомендовано принять решение о старте отопительного сезона с 1 октября. Сначала тепло подадут в социальные учреждения, затем – в многоквартирные дома.

После принятия распоряжений запуск тепла управляющими и теплоснабжающими организациями производится в течение пяти рабочих дней. Губернатор подчеркнул, что начало отопительного сезона остается на контроле.