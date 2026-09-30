В Орловской области отметят 100-летие ДОСААФ России

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В 2027 году на Орловщине отметят 100-летие Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, сообщили в правительстве региона. Повестку мероприятий обсудили на заседании координационного совета под председательством заместителя губернатора Ирины Патроновой. В нем участвовали члены правительства, представители власти, регионального отделения ДОСААФ, военкомата и правоохранительных органов.

Участники отметили, что юбилей – значимое событие для организации, которая десятилетиями готовит граждан к защите Отечества, развивает технические и военно-прикладные виды спорта и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

В ближайшее время утвердят региональный план. В него войдут образовательные лекции, военно-спортивные соревнования, автопробеги, встречи с ветеранами, праздничный концерт и выставки. Жители региона смогут познакомиться с историей ДОСААФ, достижениями воспитанников и современными направлениями работы. Главная цель – привлечь внимание к задачам, которые общество решает на протяжении десятилетий.