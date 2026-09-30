Леонид Музалевский переизбран председателем Орловского облсовета Фото: Елена Зябкина.

Леонид Музалевский переизбран на пост председателя Орловского областного Совета народных депутатов, сообщили в региональном парламенте. Его кандидатуру поддержали на первом заседании облсовета созыва 2026-2031 годов.

Председатель избирательной комиссии Орловской области Лилия Пиняева сообщила, что явка на выборах депутатов облсовета составила 53,93%. Всего проголосовали 313 834 орловца.

Из 50 мандатов 28 получили кандидаты от «Единой России», 13 – от КПРФ, 5 – от «Справедливой России», по 2 мандата – у ЛДПР и «Новых людей». Новый состав парламента приступил к работе.