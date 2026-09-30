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НовостиОбщество30 сентября 2026 7:16

В Орле устраняют аварию на Северном водоводе

Орловцы в Северном районе остались без воды на верхних этажах
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В Северном районе Орла произошло повреждение водовода, сообщили в администрации города. Из-за аварии снижено давление в системе водоснабжения. Ограничения затрагивают преимущественно верхние этажи многоквартирных домов, на нижних этажах подача воды сохраняется.

Специалисты «Орелводоканала» проводят аварийно-восстановительные работы. Все необходимые силы и средства направлены на устранение повреждения.

Генеральный директор предприятия Василий Иванов сообщил, что работы планируют завершить с 20:00 до 22:00, постараются уложиться в максимально сжатые сроки. Жителям приносят извинения за временные неудобства.