В Орле устраняют аварию на Северном водоводе

Фото: администрация Орла

В Северном районе Орла произошло повреждение водовода, сообщили в администрации города. Из-за аварии снижено давление в системе водоснабжения. Ограничения затрагивают преимущественно верхние этажи многоквартирных домов, на нижних этажах подача воды сохраняется.

Специалисты «Орелводоканала» проводят аварийно-восстановительные работы. Все необходимые силы и средства направлены на устранение повреждения.

Генеральный директор предприятия Василий Иванов сообщил, что работы планируют завершить с 20:00 до 22:00, постараются уложиться в максимально сжатые сроки. Жителям приносят извинения за временные неудобства.