Орловцев приглашают в музей Банка России

Фото: Отделение Банка России по Орловской области

Музей Банка России в Орле располагается на улице Гостиная, 6, сообщили в региональном отделении. Посетители могут увидеть образцы банкнот и монет разных времен, узнать, какими были вычислительная техника 50-70 лет назад и первые компьютеры, а также сделать фото на память с банковским служащим начала прошлого века. Работники банка расскажут, что происходит с современными деньгами после окончания срока службы.

Записаться на экскурсию можно через сайт музея. Прийти можно индивидуально или группой, все экскурсии бесплатные.

В октябре в центральной детской библиотеке имени И.А. Крылова на улице Ленина будет работать выставка «Посмотрите вокруг». На фотополотнах представлены памятные монеты, посвященные архитектурным памятникам России. Увеличенные изображения позволяют разглядеть детали прорисовки. Вход свободный.