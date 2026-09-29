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НовостиОбщество29 сентября 2026 14:47

В Орловской области обновили дорогу к школам и больницам

В Верховском районе завершают ремонт трассы «Залегощь – Красная Заря»
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Верховском районе завершается ремонт участка автодороги «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря», сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность обновленного участка превышает четыре километра.

Подрядчик демонтировал старое полотно, уложил подстилающий слой песка, нижний и верхний слои щебеночного основания и два слоя асфальтобетона. Отремонтированы водопропускные трубы, восстановлены обочины, обустроены съезды и примыкания. Также приведен в порядок остановочный павильон.

Дорога входит в опорную сеть региона и связывает населенные пункты с больницами, школами, детсадами и памятниками истории. Для безопасности установлены 34 дорожных знака, в ближайшие дни нанесут более 12 тысяч погонных метров разметки.