В Орловской области обновили дорогу к школам и больницам

Фото: Елена Зябкина

В Верховском районе завершается ремонт участка автодороги «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря», сообщили в департаменте дорожного хозяйства Орловской области. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность обновленного участка превышает четыре километра.

Подрядчик демонтировал старое полотно, уложил подстилающий слой песка, нижний и верхний слои щебеночного основания и два слоя асфальтобетона. Отремонтированы водопропускные трубы, восстановлены обочины, обустроены съезды и примыкания. Также приведен в порядок остановочный павильон.

Дорога входит в опорную сеть региона и связывает населенные пункты с больницами, школами, детсадами и памятниками истории. Для безопасности установлены 34 дорожных знака, в ближайшие дни нанесут более 12 тысяч погонных метров разметки.