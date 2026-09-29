В Орловской области число пожаров снизилось на 40%

Фото: Елена Зябкина

С начала 2026 года на территории Орловской области зарегистрировано 1469 пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Показатель снизился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах погиб 21 человек, травмировано 20.

Наиболее частые причины возгораний – электротехнические: короткое замыкание и большое переходное сопротивление. Также среди лидеров человеческий фактор: неосторожность при курении и обращении с открытым огнем, особенно в нетрезвом состоянии. Нередки пожары из-за отопительных приборов: сушка вещей над раскаленными поверхностями, перекал печи и использование самодельных обогревателей.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали девять раз. В Орле на улице Пищевой из-за неосторожного обращения упала электрическая плитка, женщина надышалась угарным газом. На улице Калинина местная жительница увидела искрящийся счетчик в подъезде. В обоих случаях загораний не обнаружили.