Орловские ветераны СВО могут получить помощь психологов

Фото: орловский филиал фонда "Защитники Отечества"

В Орловском филиале фонда «Защитники Отечества» участники СВО могут получить профессиональную психологическую и психотерапевтическую помощь. Фонд оказывает адресную поддержку ветеранам спецоперации и их близким.

Специалисты помогают преодолеть последствия стресса, адаптироваться к мирной жизни и восстановить психоэмоциональное равновесие. Проводятся индивидуальные консультации, групповые занятия с ветеранами и семейные встречи. Также обеспечивается медицинское сопровождение при посттравматическом стрессе, тревоге и нарушениях сна.

В филиалах по всей стране работают 280 клинических психологов и 500 педагогов-психологов. Региональное отделение фонда находится в Орле на улице Степана Разина, 3. Телефон для связи: +7 (4862) 25-28-08.