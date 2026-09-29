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НовостиПолитика29 сентября 2026 12:46

Орловские ветераны СВО могут получить помощь психологов

Орловцам помогут преодолеть последствия стресса и восстановить силы
Елена Зябкина
Фото: орловский филиал фонда "Защитники Отечества"

Фото: орловский филиал фонда "Защитники Отечества"

В Орловском филиале фонда «Защитники Отечества» участники СВО могут получить профессиональную психологическую и психотерапевтическую помощь. Фонд оказывает адресную поддержку ветеранам спецоперации и их близким.

Специалисты помогают преодолеть последствия стресса, адаптироваться к мирной жизни и восстановить психоэмоциональное равновесие. Проводятся индивидуальные консультации, групповые занятия с ветеранами и семейные встречи. Также обеспечивается медицинское сопровождение при посттравматическом стрессе, тревоге и нарушениях сна.

В филиалах по всей стране работают 280 клинических психологов и 500 педагогов-психологов. Региональное отделение фонда находится в Орле на улице Степана Разина, 3. Телефон для связи: +7 (4862) 25-28-08.