В Орле иномарка сбила мужчину недалеко от пешеходного перехода

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

По данным орловской Госавтоинспекции, 28 сентября 42-летняя женщина-водитель «Хонды» ехала по Кромскому шоссе со стороны улицы Кромская в направлении улицы Машиностроительная Орла. Около часа дня в районе дома №4 по Кромскому шоссе она сбила 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Пешеход при происшествии получил травмы и был доставлен в Орловскую областную клиническую больницу. После осмотра медиками мужчина госпитализирован.

Всего за прошедшие cутки на Орловщине было зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадал один человек.