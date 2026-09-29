Орловская «Славица» покорила сцену Центрального Дома Армии

Фото: администрация Орла

Муниципальный ансамбль танца «Славица» представил Орел на сцене Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе в Москве, сообщили в администрации города. Выступление прошло 27 сентября в рамках благотворительной акции «Поет Россия – Армии Победу».

Орловские артисты показали полуторачасовую программу без антракта, включавшую 18 номеров, в том числе постановки «Русь державная», «Родная армия» и «Казачий пляс». Каждый выход сопровождался аплодисментами. На концерте присутствовали военнослужащие, ветераны, курсанты и семьи бойцов.

Директор и художественный руководитель ансамбля Наталья Кирдеева отметила, что для коллектива большая честь выступить на этой сцене. По ее словам, в акции уже участвовали творческие коллективы из 27 регионов России, теперь к ним присоединилась и «Славица», привезшая в Москву частицу Орловщины и любовь к русской культуре.