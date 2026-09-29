Орловский педагог борется за звание «Мастер года – 2026»

Фото: департамент образования Орловской области

Всероссийский конкурс «Мастер года» проходит с 28 сентября по 2 октября в Новом Уренгое, сообщили организаторы. До финала дошли сильнейшие педагоги колледжей и техникумов, представляющие более 60 профессий и специальностей. В их числе преподаватель Орловского базового медицинского колледжа Анна Аксенова.

Конкурс направлен на развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования, поощрение талантливых педагогов и повышение престижа профессии. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Деловая программа стартовала с пленарного заседания «Всероссийский педсовет: мастерство и наставничество в СПО», а соревновательная – с конкурса образовательных кейсов. 30 сентября участников ждет испытание «Открытый урок». Имена десяти призеров объявят 1 октября, а победителя назовут 2 октября в День среднего профессионального образования.