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НовостиОбщество29 сентября 2026 7:51

Орловский педагог борется за звание «Мастер года – 2026»

Орловчанка Анна Аксенова вышла в финал всероссийского конкурса
Елена Зябкина
Фото: департамент образования Орловской области

Фото: департамент образования Орловской области

Всероссийский конкурс «Мастер года» проходит с 28 сентября по 2 октября в Новом Уренгое, сообщили организаторы. До финала дошли сильнейшие педагоги колледжей и техникумов, представляющие более 60 профессий и специальностей. В их числе преподаватель Орловского базового медицинского колледжа Анна Аксенова.

Конкурс направлен на развитие кадрового потенциала системы среднего профессионального образования, поощрение талантливых педагогов и повышение престижа профессии. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Деловая программа стартовала с пленарного заседания «Всероссийский педсовет: мастерство и наставничество в СПО», а соревновательная – с конкурса образовательных кейсов. 30 сентября участников ждет испытание «Открытый урок». Имена десяти призеров объявят 1 октября, а победителя назовут 2 октября в День среднего профессионального образования.