Орловцы стали больше тратить на автострахование

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Жители Орловской области за все виды полисов в первом полугодии заплатили страховым компаниям три миллиарда рублей, сообщили в региональном отделении Банка России. Сумма на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество заключенных договоров выросло на 20%.

Существенный вклад внесли полисы автогражданской ответственности: за два квартала их продано почти 155 тысяч, что на 41% больше, чем год назад. Сумма страховых премий выросла на 9% и составила 650 миллионов рублей. Аналитики связывают это с ростом количества недорогих краткосрочных полисов, например, для такси.

Ситуация с каско противоположна: договоров заключено чуть более 13 тысяч, рост на 8%, но сумма премий увеличилась на 20% и превысила 283 миллиона рублей. Это связано с ростом продаж новых автомобилей по более высокой стоимости. Самый заметный рост — на 86% до 1,7 миллиарда рублей — наблюдается в страховании жизни, что объясняется крупными договорами накопительного страхования.