В соцучреждениях Орловской области не нашли фальсификата

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В 2026 году в социальных учреждениях Орловской области не выявлено фальсифицированных продуктов АПК, сообщили на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Особое внимание традиционно уделяется сегменту социального питания — школам, детским садам и больницам. С начала года отобраны 183 пробы продукции животного происхождения, специалисты посетили 16 бюджетных организаций и взяли 50 проб.

Борьба с незаконным оборотом промышленной продукции остается важной составляющей экономической безопасности. Основными объектами посягательств злоумышленников являются алкогольная и табачная продукция, а также одежда и обувь. С начала 2026 года проведено более 95 профилактических мероприятий по защите потребительского рынка. Из незаконного оборота изъято свыше 18 тысяч контрафактных пачек сигарет и более 1,4 тысячи литров спиртосодержащей продукции.

В производстве находится 14 уголовных дел о преступлениях, связанных с контрафактом. За восемь месяцев по фактам незаконного оборота табачной продукции возбуждено 10 уголовных дел.

Таможенные органы совместно с другими ведомствами провели 12 проверочных мероприятий. Из оборота изъято 1445 единиц никотинсодержащей продукции, 175,25 килограмма сельхозпродукции и 15 пар контрафактных кроссовок, а также выявлена незаконно ввезенная цифровая техника. По результатам проверок взысканы таможенные платежи, возбуждены уголовные и административные дела, одному из нарушителей назначен штраф в 250 тысяч рублей.