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НовостиОбщество28 сентября 2026 14:54

Орловский губернатор Клычков отказался от мандата Госдумы

Глава региона поблагодарил орловцев за поддержку на выборах
Елена Зябкина
Фото: соцсети губернатора Андрея Клычкова

Фото: соцсети губернатора Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков официально отказался от депутатского мандата Государственной Думы, сообщил он сам. Партия, от которой он выдвигался, получила большую поддержку в стране, особенно значительную – в Орловской области.

Клычков подчеркнул, что, как и говорил ранее, остается на орловской земле в должности губернатора. Впереди, по его словам, еще много работы.

Глава региона поблагодарил каждого, кто отдал голос за партию и за него лично. Он отметил важность поддержки и готовности вместе делать регион лучше.