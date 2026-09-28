Орловский губернатор Клычков отказался от мандата Госдумы

Фото: соцсети губернатора Андрея Клычкова

Губернатор Орловской области Андрей Клычков официально отказался от депутатского мандата Государственной Думы, сообщил он сам. Партия, от которой он выдвигался, получила большую поддержку в стране, особенно значительную – в Орловской области.

Клычков подчеркнул, что, как и говорил ранее, остается на орловской земле в должности губернатора. Впереди, по его словам, еще много работы.

Глава региона поблагодарил каждого, кто отдал голос за партию и за него лично. Он отметил важность поддержки и готовности вместе делать регион лучше.