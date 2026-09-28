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НовостиПолитика28 сентября 2026 13:53

В Орловской области беспилотники повредили два дома

Над Орловской областью прошедшей ночью сбили девять БПЛА
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В небе над Орловщиной дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили девять украинских БПЛА. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

Губернатор Орловской области также отметил, что при ночной атаке получили повреждения два частных домовладения в Краснозоренском районе. При этом, из жителей Орловщины никто не пострадал. На местах происшествий в настоящее время проводят проверки сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего, по данным Министерства обороны России, над территорией страны перехвачены 254 вражеских дрона самолетного типа.