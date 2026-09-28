Орловские педагоги присоединились к Большой учительской неделе

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

С 28 сентября по 5 октября в России проходит Большая учительская неделя, объединившая педагогов из всех регионов, сообщили в департаменте образования Орловской области. Мероприятие приурочено к Дню учителя, Дню среднего профессионального образования и Дню воспитателя. Школы, техникумы и колледжи Орловщины будут жить в особом ритме: пройдут праздничные концерты, классные часы и встречи с педагогами.

Особые слова благодарности прозвучат для ветеранов педагогического труда. Департамент образования запускает акции «Педагог — мой ориентир» и «Один день из моей школьной жизни», где учителя поделятся любимыми цитатами, школьными историями и детскими фотографиями.

В Институте развития образования состоятся Всероссийский логопедический марафон, конкурс «ПЕДСТАРТ», экспертная сессия по диагностике нарушений чтения и письма, а также конкурсы «Учитель здоровья России» и «Методический калейдоскоп». Насыщенная программа ждет и систему среднего профессионального образования: техникумы и колледжи подготовили концерты, классные часы и интеллектуальные квизы.

Руководитель департамента образования Татьяна Патова отметила, что Большая учительская неделя — повод задуматься о масштабе влияния одного человека на судьбу целого поколения. Она подчеркнула, что труд педагога требует терпения, мудрости и душевной щедрости. Завершится неделя торжественным мероприятием ко Дню учителя в Орловском государственном институте культуры.