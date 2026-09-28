Орловскому общепиту объявили 63 предостережения

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С начала 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели мероприятия в отношении 75 хозяйствующих субъектов региона, сообщили в ведомстве. 63 из них объявлены предостережения о недопустимости нарушений, в отношении двух вынесены постановления о штрафах. Проверки направлены на предотвращение использования сырья животного происхождения без ветеринарно-санитарной экспертизы.

Типичным примером стал случай в одной из шашлычных Орла. В ходе мониторинга системы «Меркурий» зафиксировано отсутствие электронных ветеринарных сопроводительных документов на сырье, использованное для приготовления блюд из мяса, размещенных в меню на площадке доставки. Это может означать, что закупка сырья и реализация готовой продукции ведется вне государственного ветеринарного контроля. Владельцу заведения объявлено предостережение.

Основными нарушениями в регионе остаются отсутствие регистрации в компоненте «Цербер» и невозможность оформления ветеринарных документов на сырье. Информация по всем фактам направлена в управление Роспотребнадзора и прокуратуру Орловской области.