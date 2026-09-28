В Орле прошла «Ретро-ярмарка» для жителей и гостей города

Фото: департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области

В Орле прошла «Ретро-ярмарка», сообщили в правительстве региона. Местом проведения стала территория рядом с Центром патриотического воспитания «Патриот-57» на улице Привокзальной. Посетителям представили выставку автомобилей советской эпохи от клуба «Ретро культура» и интерактивную экспозицию советской военной техники.

Библиотеки имени Пришвина и Вадима Еремина организовали выставку любимых советских детских книг. В ретро-стиле оформили фотозоны. Гости участвовали в викторине «Назад в СССР», спортивных эстафетах, настольных играх и смотрели выставку предметов СССР.

Для посетителей работал буфет, а областной центр народного творчества подготовил концертную программу из советских песен. Организаторами выступили профильный департамент, ресурсный центр поддержки добровольчества и центр «Патриот-57».