Орловским студентам рассказали о будущей пенсии

Фото: Отделение СФР по Орловской области

В Орловской области стартовала кампания по пенсионной грамотности среди молодежи. Об этом сообщили в Отделении СФР по Орловской области.

Первый урок прошел 23 сентября в колледже Среднерусского филиала РАНХиГС. Его провела заместитель начальника управления установления пенсий Инесса Володина.

Студентам рассказали об устройстве пенсионной системы и правилах формирования будущей пенсии. Учащиеся узнали, что пенсионные и социальные гарантии работающие граждане получают только при официальном трудоустройстве, а для права на пенсию нужно достичь возраста, заработать стаж и пенсионные коэффициенты.

Закрепить знания удалось на практическом занятии в игровой форме. Участники рисовали жизненный путь от рождения до пенсионного возраста. На память студенты получили буклет «Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Кампания продлится до конца года, для образовательных учреждений региона подготовлены новые мероприятия.