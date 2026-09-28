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НовостиСпорт28 сентября 2026 7:56

Орловские каратисты взяли 16 медалей на Кубке Орла

В Орловской области прошли соревнования с участием 1750 спортсменов
Елена Зябкина
Фото: администрация Орла

Фото: администрация Орла

В минувшие выходные в Орле состоялись ежегодные соревнования по каратэ, сообщили в администрации города. Турнир объединил 1750 участников из 43 регионов России. Борьба на татами длилась два дня: юные бойцы и опытные мастера демонстрировали технику ката и волю к победе в поединках кумитэ.

Главный судья и организатор соревнований Олег Кошелев поблагодарил тренеров, судей и региональную команду за создание праздника спорта. Он отметил, что турнир стал доброй традицией для многих поколений каратистов, и выразил особую благодарность спортсменам, приехавшим в Орел.

По итогам Орловская область стала бронзовым призером в общекомандном зачете. Спортсмены завоевали 16 медалей: четыре золотых, три серебряных и девять бронзовых.