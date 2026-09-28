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НовостиОбщество28 сентября 2026 7:23

В Орловской области выявили нарушения на маршруте № 482

Орловский перевозчик не выполнил обязательства по контракту
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области усилен контроль за работой муниципальных маршрутов, сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Сотрудники «Организатора перевозок» провели проверку межмуниципального маршрута № 482 «Знаменка — Стальной Конь». Мониторинг движения вели с помощью платформы «Навигатор — С20».

Установлено, что в геозоне конечного остановочного пункта «Стальной Конь» из двух плановых отправлений не отобразилось ни одного автобуса. Таким образом, выявлен факт невыполнения перевозчиком обязательств по контракту. В отношении нарушителя инициирована претензионная работа.

Жители могут сообщать о нарушениях по телефону +7 (920) 283-00-67 или +7 (4862) 44-33-64, доб. 108 в будни с 9:00 до 18:00. Также обращения принимают на странице «Организатора перевозок».