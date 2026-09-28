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НовостиОбщество28 сентября 2026 6:43

На Орловщине создают каталог мастеров народного творчества

Орловских умельцев приглашают принять участие в фотосессиях
Елена Зябкина
На Орловщине создают каталог мастеров народного творчества

На Орловщине создают каталог мастеров народного творчества

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Информационно-выставочном центре Орловской области стартовал новый проект «Ремесло. Мастера Орловщины», сообщили организаторы. Он предусматривает формирование единого электронного каталога мастеров региона.

Итоги работы представят 25 декабря 2026 года. В рамках подготовки к запуску проекта организаторы приглашают орловских мастеров принять участие в фотосессиях.

Профессиональный фотограф поможет создать качественные визуальные материалы для будущего каталога. Желающим нужно направить краткую творческую биографию и фотографии изделий на почту: o.czentr@yandex.ru.