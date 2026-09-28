На Орловщине создают каталог мастеров народного творчества Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Информационно-выставочном центре Орловской области стартовал новый проект «Ремесло. Мастера Орловщины», сообщили организаторы. Он предусматривает формирование единого электронного каталога мастеров региона.

Итоги работы представят 25 декабря 2026 года. В рамках подготовки к запуску проекта организаторы приглашают орловских мастеров принять участие в фотосессиях.

Профессиональный фотограф поможет создать качественные визуальные материалы для будущего каталога. Желающим нужно направить краткую творческую биографию и фотографии изделий на почту: o.czentr@yandex.ru.