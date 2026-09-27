В Орле завершают подготовку к отопительному сезону Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Орле выходит на финишную прямую подготовка к отопительному сезону. На рабочем совещании под руководством заместителя мэра Алексея Степанова обсудили готовность всех участников процесса к подаче теплоносителя. В нем участвовали представители областного департамента и городского управления ЖКХ, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Особое внимание уделили 72 многоквартирным домам, ранее находившимся в управлении двух компаний. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям их распределили между другими управляющими организациями. Подготовка этих домов к зиме практически завершена. Ресурсоснабжающие организации уже готовы к подаче тепла, теперь управляющие компании должны официально подтвердить готовность домов к приему теплоносителя.

Замначальника городского управления ЖКХ Галина Антонова напомнила, что по новым правилам отопительный сезон начинается не позднее следующего дня после того, как среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов в течение трех дней подряд. Конкретную дату устанавливает муниципалитет. Запуск системы поэтапный: сначала тепло получат учреждения соцкультбыта, затем жилые дома. В Орле насчитывается 1850 многоквартирных домов, городские службы работают в тесном взаимодействии, чтобы тепло пришло к орловцам в установленном порядке.