В Орле трамваи заменят автобусами из-за обрыва провода Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном районе Орла временно приостановлено движение трамваев, сообщили в администрации города. На улице Ливенской обнаружили обрыв контактного провода. Ведутся восстановительные работы. Предприятие ожидает поступления необходимых деталей и планирует завершить ремонт на следующей неделе.

На время ремонта пассажиров обслуживают автобусы-дублеры: маршрут № 3Т вместо трамвая № 3 и № 4Т вместо трамвая № 4. На каждом из них работает по одному автобусу.

В Заводском районе трамвайное движение сохранено в полном объеме. О сроках завершения работ сообщат дополнительно.