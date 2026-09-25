Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Орел
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2026 14:28

В Орле трамваи заменят автобусами из-за обрыва провода

Орловских пассажиров обслуживают дублирующие маршруты
Елена Зябкина
В Орле трамваи заменят автобусами из-за обрыва провода

В Орле трамваи заменят автобусами из-за обрыва провода

Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном районе Орла временно приостановлено движение трамваев, сообщили в администрации города. На улице Ливенской обнаружили обрыв контактного провода. Ведутся восстановительные работы. Предприятие ожидает поступления необходимых деталей и планирует завершить ремонт на следующей неделе.

На время ремонта пассажиров обслуживают автобусы-дублеры: маршрут № 3Т вместо трамвая № 3 и № 4Т вместо трамвая № 4. На каждом из них работает по одному автобусу.

В Заводском районе трамвайное движение сохранено в полном объеме. О сроках завершения работ сообщат дополнительно.