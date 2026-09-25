Дом-музей Тургенева в Спасском-Лутовиново отметил 50-летие Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

Главный усадебный дом в Спасском-Лутовинове впервые принял посетителей 25 сентября 1976 года, сообщили в музее-заповеднике. Здание, уничтоженное пожаром в 1906 году, восстановили в точном соответствии с оригиналом на момент последнего пребывания Тургенева в усадьбе в 1881 году. Устройство комнат, расстановка мебели, личные вещи писателя — все воссоздано так, чтобы передать ощущение присутствия хозяина.

С тех пор Спасское-Лутовиново стало местом культурного паломничества: к Тургеневу ехали из всех уголков планеты. В канун юбилейной даты в музее собрались те, кто вложил свой труд в создание экспозиции и формирование коллекции. Среди них — Инесса Костомарова, Светлана Жидкова, Людмила Балыкова, Елена Шинкова, Светлана Симеонова и многие другие.

Участники встречи вспомнили предшественников и наставников, которые сохранили тургеневское наследие и заложили базу для создания музея. Рассматривая архивные фотографии, они ненадолго вернулись в прошлое.

Директор Орловского литературного музея Вера Ефремова отметила, что открытие главного дома стало событием для всего просвещенного человечества. Директор музея-заповедника Оксана Клименок подчеркнула, что Спасское-Лутовиново остается пространством памяти и местом притяжения для всех, кто любит русскую литературу.