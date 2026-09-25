Орловской области обновили дороги к туристическим местам

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В преддверии Дня туризма департамент дорожного хозяйства Орловской области сообщил, какие дороги к культурно-историческим достопримечательностям обновили в регионе. Отремонтирован участок «Комаричи – Дмитровск» – Девятино, обеспечивающий доступ к Дмитровску – ключевой точке маршрута «Бирюзовое кольцо России». Город считается сокровищницей архитектурных памятников.

Обновлена трасса «Ливны – Навесное», ведущая к Адамовой мельнице в селе Успенское – памятнику промышленной архитектуры XIX века. Маршрут «Залегощь – Верховье – Хомутово – Красная Заря» ценен для автотуристов: дорога выходит к точкам агротуризма и мемориальным памятникам, включая село Судбище, где прошла героическая битва XVI века.

Дорога «Ливны – Русский Брод – Верховье» служит главным подъездным путем к музею-заповеднику И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново». Маршрут пролегает через старинное село Русский Брод с историческими памятниками, включая храм XIX века и особняк купца. Работа по ремонту дорог к туристическим местам Орловщины продолжается.