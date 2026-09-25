В орловском межвузовском кампусе начали готовить поле для футбола

Фото: пресс-служба ППК «Единый заказчик в сфере строительства»

На территории будущего кампуса Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева начались подготовительные работы по устройству нового футбольного поля, сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Для студентов оборудуют поле с искусственным газоном и трибунами на 500 мест. Сейчас на территории будущего объекта ведется комплекс работ по устройству дренажной системы для отвода атмосферных осадков, а также готовятся основания под площадки для физкультуры и игровых видов спорта.

Параллельно продолжается возведение зрительных трибун. Строители уже устанавливают кровлю, проводят черновую отделку и монтаж инженерных систем.

Строительство межвузовского кампуса площадью около 60 тысяч квадратных метров стартовало летом 2024 года. В его состав войдут шесть орловских вузов и 32 научно-образовательных центра. Помимо спортивной инфраструктуры, здесь возводится комплекс общежитий площадью более 30 тысяч квадратных метров и учебно-лабораторный корпус, где смогут одновременно обучаться около 2 тысяч студентов. Во всех зданиях активно выполняются внутренние отделочные работы.

Современный студенческий город станет пространством для занятий спортом, общения и внеучебной активности молодежи. Результаты исследований, проводимых в кампусе, будут находить практическое применение на предприятиях Орловской области.