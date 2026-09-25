Орловцы отправили участникам СВО спальные мешки и пропеллеры

Фото: сайт правительства Орловской области

Орловцы доставили очередной гуманитарный груз землякам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, сообщили в правительстве области. Посылку получили военнослужащие отделения беспилотников мотострелкового полка, служащие на Харьковском направлении.

В груз вошли спальные мешки, термобелье, одежда, газ в баллонах и пропеллеры для «Мавика». Все это приобрели сотрудники секретариата губернатора Орловской области.

Кроме того, медикаменты и перевязочный материал предоставило региональное отделение Российского детского фонда. Помощь участникам СВО продолжает поступать.