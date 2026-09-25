В Орле второй день устраняют последствия ураганного ветра

Фото: администрация Орла

Ураганный ветер, обрушившийся на Орел с 23 на 24 сентября, повредил линии электропередачи и повалил деревья, сообщили в администрации города. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило семь сообщений о падении деревьев на улицах Нормандия-Неман, Кромской, Металлургов, Новикова, Холодной, Московском шоссе и в Соляном переулке. В некоторых случаях они повредили провода, задели гаражи или перекрыли проезжую часть.

Еще несколько обращений жители направили через соцсети администрации. Все они оперативно переданы диспетчеру «Спецавтобазы». Специалисты распиливали деревья, освобождали проезды, собирали и вывозили порубочные остатки. Всего после ветреной ночи зафиксировано 12 упавших деревьев, все они распилены, вывоз продолжается.

Орловцам напоминают о правилах безопасности: во время сильного ветра не оставлять автомобили под деревьями и рядом с неустойчивыми конструкциями, следить за прогнозом. Если дерево упало на придомовой территории, нужно обратиться в управляющую организацию. Телефон ЕДДС Орла – 43-22-12.