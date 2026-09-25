В Орловской области проходит акция «Безопасное жилье»

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

С 21 сентября по 21 октября в Орловской области проходит профилактическая акция «Безопасное жилье», сообщили в региональном управлении МЧС. В этот период усилены мероприятия по предупреждению возгораний и активизирована работа с жителями. Главная цель — своевременное проведение противопожарных мероприятий и уменьшение материальных и социальных потерь.

Специалисты напоминают орловцам о необходимости соблюдать меры предосторожности. Нельзя выжигать сухую растительность и мусор рядом с домами, использовать газовые приборы для обогрева, применять открытый огонь для поиска утечек газа, оставлять детей без присмотра. Запрещено хранить легковоспламеняющиеся жидкости и газовые баллоны на чердаках, в подвалах и на балконах, перегружать электросеть и оставлять включенные приборы без присмотра.

При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам 01, 101 или 112, принять меры по спасению людей и имущества, организовать встречу подразделений. В задымленном помещении следует передвигаться пригнувшись, используя мокрую ткань для защиты дыхания. Нельзя разбивать окна и открывать двери — это усиливает приток кислорода и распространение огня.