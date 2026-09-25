В Орловской области два дома пострадали от атаки БПЛА

Фото: Елена Зябкина

В небе над территорией Орловщины дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Глава региона подчеркнул, что при ночной атаке ВСУ получили повреждения два частных домовладения. Отмечается, что никто из жителей не пострадал. В настоящее время на местах происшествий продолжают работать экстренные службы.

Всего в течение прошедшей ночи над территорией страны, по данным Минобороны России, уничтожены 592 вражеских БПЛА самолетного типа.