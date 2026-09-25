В орловскую больницу Боткина пришли работать 30 молодых медиков

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Городской больнице им. С.П. Боткина состоялось торжественное мероприятие «Посвящение в профессию», сообщили в региональном департаменте здравоохранения. В коллектив официально приняли 30 молодых врачей и представителей среднего медицинского персонала.

С напутственными словами к новичкам обратились опытные руководители больницы – главный врач Александр Лялюхин, его заместители Михаил Волчков, Татьяна Батищева и Анна Козлова, а также главная медицинская сестра Людмила Санина. Они отметили важность сделанного молодыми людьми профессионального выбора и пожелали им роста и стойкости в трудной, но значимой работе.

В коллективе уверены, что адаптация пройдет легче в кругу единомышленников, а поддержка старших коллег поможет начинающим специалистам расти профессионально.