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НовостиОбщество25 сентября 2026 6:47

В орловскую больницу Боткина пришли работать 30 молодых медиков

В Орловской области новичкам устроили посвящение в профессию
Елена Зябкина
Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Городской больнице им. С.П. Боткина состоялось торжественное мероприятие «Посвящение в профессию», сообщили в региональном департаменте здравоохранения. В коллектив официально приняли 30 молодых врачей и представителей среднего медицинского персонала.

С напутственными словами к новичкам обратились опытные руководители больницы – главный врач Александр Лялюхин, его заместители Михаил Волчков, Татьяна Батищева и Анна Козлова, а также главная медицинская сестра Людмила Санина. Они отметили важность сделанного молодыми людьми профессионального выбора и пожелали им роста и стойкости в трудной, но значимой работе.

В коллективе уверены, что адаптация пройдет легче в кругу единомышленников, а поддержка старших коллег поможет начинающим специалистам расти профессионально.