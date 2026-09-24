В Орловской области устраняют последствия непогоды

Фото: МБУ «Спецавтобаза»

В Орле и Орловском муниципальном округе аварийные бригады устраняют последствия непогоды, сообщили в администрации региона. Накануне местами порывы ветра достигали 18 метров в секунду. В результате часть населенных пунктов осталась без света.

В Орловском муниципальном округе без электричества остались 54 населенных пункта. Над восстановлением подачи трудятся специалисты местного района электрических сетей. В ликвидации последствий участвует 21 специалист, задействованы 7 единиц техники и 3 вышки.

Кроме того, специалисты коммунальных служб ликвидируют последствия ураганного ветра в Орле на улице Нормандия Неман в районе дома № 30. Работы продолжаются.