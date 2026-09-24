В Орле к зиме подготовили 1778 многоквартирных домов

Фото: Елена Зябкина

В Орле продолжается подготовка к отопительному сезону, сообщили в администрации города. Тему обсудили на заседании комитета горсовета по ЖКХ. Все социальные объекты – детские сады, школы и учреждения здравоохранения – получили паспорта готовности к зиме в установленный срок.

В Орле насчитывается 1850 многоквартирных домов. Управляющие и обслуживающие организации подготовили к отопительному сезону 1778 из них. Отдельное внимание уделяют домам, где собственники пока не выбрали способ управления: их подготовку обеспечат организации, определенные комиссией по чрезвычайным ситуациям.

К началу сезона сформированы аварийные бригады – 160 специалистов готовы оперативно реагировать на нештатные ситуации. На ТЭЦ создан запас резервного топлива: предусмотрено 13 тысяч тонн мазута. Заместитель мэра Алексей Степанов подчеркнул, что главная задача – обеспечить орловцам стабильное и надежное теплоснабжение.