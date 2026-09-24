Орловский поселок украсят персонажи художника Зарубина

Фото: сайт правительства Оровской области

В поселке Покровское появится новый маршрут, связанный с творчеством художника-мультипликатора Владимира Зарубина, сообщили в правительстве Орловской области. Проект «Маршрут Зарубина: по улицам детства» стал победителем XI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На его реализацию направят 72,5 миллиона рублей федеральной поддержки.

Концепция связана с именем уроженца Покровского района Владимира Зарубина, который 25 лет работал на студии «Союзмультфильм» и участвовал в создании более ста мультфильмов. Особую любовь ему принесли персонажи поздравительных открыток. В 2025 году в регионе отметили 100-летие со дня рождения художника.

Проект подразумевает благоустройство пешеходной и парковочной зон, площадей у МФЦ и автовокзала, установку арт-объектов, детской площадки и рекреационного пространства. Маршрут объединит общественные территории поселка, а образы персонажей Зарубина станут частью современной концепции развития исторического поселения. Глава района Андрей Решетников отметил, что впереди большая работа по воплощению идей в жизнь.