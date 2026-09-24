В Орловской области обновили 10 км дороги «Дросково – Колпна»

Фото: департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Орловской области завершен ремонт участка региональной дороги «Дросково – Колпна», сообщили в департаменте дорожного хозяйства. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность обновленного участка составила около 10 километров.

Подрядчик комплексно укрепил дорожное полотно: в местах пучинообразований уложил подстилающий песчаный слой и два слоя щебеночного основания, затем два слоя дорожной одежды. Отремонтированы три водопропускные трубы и тротуары, укреплены обочины, восстановлены съезды, примыкания и четыре остановочных павильона.

Для безопасности установлены искусственная неровность, 184 новых дорожных знака и 300 сигнальных столбиков. Термопластиком нанесено более 34 тысяч погонных метров разметки. Объект готов к приемке комиссией, на полотно распространяется восьмилетняя гарантия. Дорога ведет к детским садам, школам и памятным местам.